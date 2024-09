Six et 14 ans de prison requis pour deux hommes qui ont menacé de mort Geert Wilders

Le ministère public des Pays-Bas a requis une peine de prison de 14 ans à l'encontre du leader religieux Muhammed Ashraf Jalali et six ans pour le chef du parti d'extrême droite pakistanais Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), Saad Hussain Rizvi, pour incitation au meurtre du dirigeant du parti néerlandais d'extrême-droite PVV, Geert Wilders. Les deux prévenus n'étaient pas présents à l'audience de lundi devant un tribunal de haute sécurité. Aucun avocat n'était sur place pour les représenter.

Les deux hommes avaient proféré leurs menaces lors de réunions et sur les réseaux sociaux avec des vidéos et des messages écrits. Ils avaient indiqué à leurs abonnés que Geert Wilders devait mourir par pendaison, par décapitation ou d'une autre manière. La peine requise à l'encontre de Muhammed Ashraf Jalali est plus élevée parce qu'il avait émis une fatwa contre M. Wilders, un ordre direct à ses partisans de le tuer.

"Cette affaire a eu un impact énorme sur moi et ma famille", a déclaré Geert Wilders lors de l'audience lundi. "Je demande à ce tribunal d'envoyer un signal fort", selon lequel "il est inacceptable d'émettre une fatwa dans ce pays", a-t-il ajouté.