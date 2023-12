Six et huit ans de prison ferme pour trois braquages

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, lundi après-midi, Joris D. et Hamza J. à respectivement six et huit ans de prison ferme. Les deux hommes étaient poursuivis pour trois braquages commis en quelques jours. Le duo avait reconnu son implication dans un seul fait.

Le 5 avril dernier, vers 21H45, deux auteurs encagoulés et armés font irruption à la réception de l'hôtel Ibis à Fleurus (Hainaut). Ces derniers repartent avec la caisse ainsi que de l'argent appartenant à certains clients présents sur place. L'analyse des images de vidéosurveillance livre de précieux détails sur les deux suspects. "On les voit prendre la fuite à bord d'un véhicule SUV Volkswagen T-Roc. La plaque d'immatriculation est démasquée et elle est reliée à deux précédents événements", avait précisé le ministère public. Des observations sont mises en place et permettent de localiser le véhicule et les deux prévenus.

Ces derniers sont finalement interpellés en flagrant délit durant un autre braquage au sein d'une pompe à essence Total à Fosses-la-Ville (Namur). Joris D. et Hamza J. avaient admis avoir participé à ce braquage, mais niaient toute implication dans les faits commis à l'hôtel Ibis, ainsi que ceux dans une station-service fin mars du côté de Lobbes.