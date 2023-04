Six et huit mois de prison requis pour des chants et des saluts nazis lors de funérailles

Le ministère public a requis lundi en matinée devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de 6 et 8 mois de prison contre respectivement Aurélien S., Pascal P. et Andy S. Les trois prévenus, absents et jugés par défaut, sont poursuivis pour approbation d'un génocide et pour incitation à la haine raciale. Ces derniers ont effectué des saluts et des chants nazis lors d'une cérémonie funéraire.

Le 17 octobre 2018, les trois prévenus ont participé aux funérailles d'une personne "adoratrice" du 3e Reich et de l'idéologie nazie au crématorium de Gilly et ensuite au cimetière de Dampremy. Selon le ministère public, Aurélien S., Pascal P. et Andy S. ont effectué des chants et des saluts nazis lors de la cérémonie. "Les vidéos présentes dans le dossier montrent les prévenus portant des blousons avec le 'signe 88' pour 'Heil Hitler' et on les voit également faire des saluts nazis pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes tout en suivant le corbillard", a détaillé la substitute Garcez.

La Ville de Charleroi a décidé de se constituer partie civile dans le dossier et réclame un euro symbolique à titre définitif. "En agissant de la sorte, les trois hommes ont marqué leur approbation de l'idéologie raciale nazie", a expliqué la partie civile. Une peine de 6 mois de prison a été requise contre Aurélien S., inconnu de la justice. Deux mois supplémentaires de prison ont été sollicités contre les deux autres prévenus, qui comptabilisent neuf et douze condamnations judiciaires. Les trois prévenus sont jugés par défaut.