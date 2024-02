Six femmes et six hommes pour juger un homme accusé de l'assassinat de son ex-conjointe

Six femmes et six hommes composeront le jury chargé de juger Ridoan Oudaha, un homme de 43 ans, devant la cour d'assises de Flandre occidentale. Le quadragénaire est accusé d'avoir assassiné une ancienne compagne, Jill Himpe âgée de 36 ans, en l'égorgeant le 5 novembre 2019.