Six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir rétribué une travailleuse du sexe

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a condamné mercredi par défaut un professeur d'université à une peine de six mois de prison, assortie d'un sursis d'un an, pour escroquerie. Le prévenu n'avait pas rétribué une travailleuse du sexe avec qui il avait eu des rapports.

Le 28 octobre 2019, le Liégeois a bénéficié des services d'une professionnelle du sexe. Alors qu'il avait payé les deux fois précédentes, il n'avait pas d'argent pour payer la troisième fois. Il avait promis de payer plus tard, ce qu'il n'a jamais fait.

La victime a déposé une plainte pour escroquerie, attentat à la pudeur et viol. Me Laurent Levi l'avait défendu à l'audience. "L'obligation de prester un service peut constituer une escroquerie et cette escroquerie a conduit à l'infraction de viol. Le client n'est pas le roi quand il demande un service à une professionnelle du sexe", avait plaidé l'avocat.