Six mois de prison requis pour l'homicide involontaire d'un ouvrier

L'auditorat du travail a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur des peines de prison de 6 mois et des amendes de 8.000 euros à l'encontre de deux prévenus devant répondre d'homicide involontaire et de non-déclaration de dimona.

Absents à l'audience, les deux prévenus, ferrailleurs de profession, étaient venus en aide à un sans domicile fixe, lui proposant de travailler pour eux en échange du gîte et du couvert. Le 25 juillet 2022 à Viroinval, l'individu, qui avait consommé dès le matin des boissons alcoolisées fournies par les prévenus, a basculé dans une remorque et s'est ouvert la jugulaire contre un garde-boue. Il a été héliporté à l'hôpital de Godinne, où il est décédé. Les analyses ont révélé dans son sang la présence de 2,45 grammes d'alcool par litre.

L'auditorat estime qu'un homicide involontaire a eu lieu et qu'il existait bien un lien de subordination entre la victime et les prévenus. A ce titre, ceux-ci auraient dû déclarer leur employé mais aussi lui fournir des vêtements de travail appropriés et procéder à une analyse de risques.