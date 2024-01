Six personnes arrêtées mardi par la Police judiciaire fédérale pour blanchiment d'argent

La Police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a procédé, mardi, à une série de perquisitions dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle impliquée dans le blanchiment de fonds d'origine criminelle, a communiqué la Police fédérale. L'enquête est dirigée par un juge d'instruction bruxellois. Six personnes ont été arrêtées et doivent être interrogées. Le juge décidera ensuite de les placer ou non sous mandat d'arrêt.

"L'organisation criminelle visée par l'enquête compte plusieurs sociétés actives dans le secteur des services (nettoyage, construction et transport) et du commerce de boissons. Ces entreprises sont implantées en Belgique mais aussi dans différents pays de l'Union européenne", a exposé la Police fédérale. Selon celle-ci, l'argent illicite a été blanchi au moyen de la création de fausses factures par ces sociétés. Les suspects ont utilisé un procédé par lequel les transactions économiques réelles sont en partie falsifiées ou mélangées à des factures totalement fictives, d'après la police.

Treize perquisitions ont été menées en Belgique et une au Grand-Duché de Luxembourg. Six personnes ont été privées de liberté. Le juge d'instruction décidera, après leur interrogatoire, de les placer éventuellement sous mandat d'arrêt. Par ailleurs, une somme d'environ 25.000 euros en espèces a été découverte et saisie, un véhicule de luxe a été remorqué et une somme de 617.000 euros a été bloquée sur les comptes des personnes physiques et morales suspectées.