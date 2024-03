Six suspects placés sous mandat d'arrêt pour trafic de cocaïne à Namur

Six suspects ont été placés sous mandat d'arrêt pour trafic de cocaïne à la suite de perquisitions menées jeudi dernier dans la capitale wallonne, ont indiqué mardi le procureur du Roi de Namur, Etienne Gaublomme, et la zone de police Namur Capitale.

Quatre perquisitions ont été effectuées. Elles ont mené à l'interpellation de sept personnes et à des "saisies conséquentes", dont notamment plus d'un kilogramme de cocaïne et plus de 13.000 euros en espèces. Six des suspects ont finalement été placés sous mandat d'arrêt. L'enquête est toujours en cours afin de déterminer l'ampleur du trafic et d'éventuels liens avec d'autres dossiers.