Six suspects sous mandat d'arrêt pour vente et détention de stupéfiants en association

Huit personnes ont été inculpées pour vente et détention de stupéfiants en association, a annoncé vendredi le parquet de Bruxelles. Six d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt et en détention préventive, les deux autres ont été libérées sous conditions. Cette affaire concerne notamment la découverte de cocaïne au cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir.