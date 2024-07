Six voleurs ont dérobé des biens pour au moins 11.000 euros au Maasmechelen Village

Six voleurs ont dérobé des biens d'une valeur totale d'au moins 11.000 euros dans différents magasins du Maasmechelen Village durant deux week-ends consécutifs. Deux femmes et trois hommes ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Un sixième suspect a pris la fuite.

Le centre commercial situé sur la Zetellaan à Eisden (Maasmechelen, province de Limbourg) a été la cible des groupes de voleurs. Le 7 juillet, deux femmes, âgées de 38 et 43 ans, ont été prises en flagrant délit. Des employés d'un des magasins les ont reconnues et ont prévenu la sécurité qui a pu retrouver les deux suspectes grâce aux caméras de surveillance et à ses propres observations. La police locale a été mise au fait. Les agents ont pu interpeller les deux femmes qui avaient dérobé des vêtements pour une valeur totale d'au moins 6.000 euros.

Le vendredi 12 juillet, quatre suspects ont été signalés dans le Maasmechelen Village. Trois d'entre eux, âgés de 33, 36 et 47 ans, ont également été surpris sur le fait, tandis qu'un quatrième a pris la fuite. Les images de surveillance ont montré que les suspects avaient également commis des vols dans des magasins de vêtements. Un butin d'une valeur de 5.000 euros a été retrouvé dans leur véhicule de location. Tous les biens volés ont été rendus aux commerçants concernés, a indiqué la police locale.