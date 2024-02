Solidaris et la FGTB font appel de la décision d'irrecevabilité en faveur de G.-L. Bouchez

Les mutualités socialistes Solidaris et le syndicat socialiste FGTB ont annoncé, mercredi soir, qu'ils vont interjeter appel de la décision du tribunal civil du Hainaut déclarant leur action à l'encontre de Georges-Louis Bouchez irrecevable. Selon une information de la RTBF et de TLMB, ce tribunal a en effet jugé irrecevable la plainte de ces deux organismes contre le président du MR pour des propos tenus lors d'un conseil communal à Mons, où il les avait comparées à des organisations mafieuses du sud de l'Italie.

"S'ils s'accordent avec le tribunal sur le constat selon lequel la liberté d'expression et le débat politique autorisent la tenue de propos dérangeants et même outranciers, ils ne peuvent admettre que leurs organisations soient présentées comme des entreprises criminelles qui poursuivent des objectifs délictueux", ont indiqué à Belga mercredi soir les deux plaignants. "De tels propos blessent gravement la réputation des membres, des affiliés, des responsables et des dirigeants des deux organisations concernées et ce serait cautionner une telle dérive langagière que de laisser les choses en état. Il a donc été décidé d'interjeter appel de cette décision".

Mercredi matin, le tribunal civil du Hainaut a jugé irrecevable la plainte déposée par la FGTB et Solidaris à l'encontre de Georges-Louis Bouchez. Le 22 novembre 2022, lors d'un conseil communal de la Ville de Mons, le président du MR et conseiller de l'opposition dans cette ville avait déclaré: "(...) dans une démocratie, quand on n'est pas élu et qu'on peut gérer autant de choses, souvent ce sont des organisations parallèles (…). Il y a parfois dans le sud de l'Italie des organisations qui arrivent à gérer toute une série de structures sans avoir aucune légitimité démocratique, mais qui sont aidées par des élus pour pouvoir s'implanter à gauche et à droite dans la gestion (...)".