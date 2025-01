Sortie de route mortelle près de Namur: un automobiliste a perdu la vie

Une sortie de route mortelle s'est produite entre Havelange et Hamois ce mardi 31 décembre, à 18h.

Un automobiliste a perdu la vie, mardi soir peu avant 18h00, dans une sortie de route qui s'est produite avenue de Criel, entre Havelange et Hamois, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Le véhicule, seul en cause, a terminé sa course contre un arbre. Les secours se sont rendus sur place avec une pompe multifonctions, une ambulance et un smur mais n'ont rien pu faire pour la victime.