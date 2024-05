Stefaan De Smet écope de 30 ans de prison pour l'assassinat de Sandra Bellaccomo

Les faits s'étaient déroulés le samedi 25 juin 2022, en soirée, le long d'un chemin de campagne à Overmere, une localité de Berlare. Stefaan De Smet avait tiré sur la victime dans sa voiture, puis s'était rendu au domicile de sa sœur, qui avait appelé les services d'urgence. La victime avait été transportée à l'hôpital, mais était décédée des suites de ses blessures.

Un fusil à double canon et une carabine à verrou avaient été retrouvés dans la voiture de Stefaan De Smet. Dans sa déposition, il avait expliqué connaître la victime depuis 2017 et avoir débuté une relation avec elle en 2020. Selon lui, le jour des faits, la victime avait fait pression sur lui pour qu'il choisisse entre elle et sa famille. Sur un coup de tête, avait-il affirmé, il avait sorti la carabine et tiré à bout portant une balle dans la tête de Sandra Bellaccomo.