Stefaan De Smet reconnu coupable de l'assassinat de Sandra Bellaccomo

Les faits s'étaient déroulés le samedi 25 juin 2022, en soirée, le long d'un chemin de campagne à Overmere, une localité de Berlare. Le suspect avait tiré sur la femme dans sa voiture, puis s'était rendu au domicile de sa sœur, qui avait appelé les services d'urgence. La victime avait été transportée à l'hôpital, mais est décédée des suites de ses blessures.

L'accusé ne s'est pas opposé à son interpellation et a montré aux agents le lieu où avaient eu lieu les faits via Google Maps. Un fusil à double canon et une carabine à verrou ont été retrouvés dans sa voiture.