Suspension du prononcé pour les puéricultrices de Ciena, décédée dans une crèche carolo

Les puéricultrices de la crèche Dourlet étaient toutes les trois présentes dans l'établissement le 9 mai 2016, jour où Ciena a été retrouvée sans vie dans son lit et placée sur le ventre contrairement aux recommandations de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) afin de prévenir la mort subite du nourrisson.

L'enfant s'était endormi vers 13h00 et avait été découvert sans vie dans son lit à 15h45.