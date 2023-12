Suspension du prononcé pour l'ex-président du RFC Seraing après un homicide involontaire

La cour d'appel de Liège a accordé jeudi le bénéfice de la suspension du prononcé pour une durée de trois ans à Léon Van Rymenam et à sa société, la SCRL Filière Bois (Filbois). L'ex-président du RFC Seraing et sa société étaient poursuivis pour homicide involontaire après le décès accidentel d'un employé. La victime, Tarek Ghabara, avait été écrasée par un bulldozer sur son lieu de travail.

L'accident s'était produit le 24 juillet 2018 à Seraing. Tarek Ghabara, un quadragénaire qui travaillait pour la société spécialisée dans le tri et le recyclage du bois, avait été percuté et écrasé par un bulldozer, alors qu'il traversait une voie.

L'enquête avait mis en lumière des lacunes sur le site de l'entreprise, notamment l'inexistence d'une séparation entre la voie empruntée par les engins de chantier et les piétons. L'enquête avait aussi pointé l'absence d'une analyse de risque, l'incapacité médicale du chauffeur du bulldozer et une absence de dispositif améliorant la visibilité. Le chauffeur circulait avec la benne relevée et ne disposait pas de visibilité frontale sur une distance de 11,8 mètres.