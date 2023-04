Suspension probatoire pour un incendie volontaire à Florennes

Le prévenu avait aspergé la porte d'entrée d'une habitation avec de l'essence et y avait bouté le feu. La vitre supérieure de la porte s'est brisée avec la chaleur et le bas de la porte et le châssis ont été abîmés. "Sur place, les policiers ont très vite senti une odeur d'essence. De l'autre côté de la chaussée, ils ont retrouvé le bidon d'essence qui a servi à bouter le feu et une poupée", précisait le parquet de Namur. Poupée sur laquelle l'ADN du suspect a été retrouvé.

Le prévenu et le locataire de cette habitation se connaissaient depuis longtemps. Le premier était animé d'une rancœur car son ami lui avait demandé de ne plus venir de manière intempestive chez lui. Le parquet de Namur avait requis une peine de trois ans de prison avec sursis.