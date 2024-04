Suspicion de trafics d'armes et de stupéfiants à la caserne militaire d'Amay

"Je vous confirme l'ouverture d'une enquête pour trafic de stupéfiants, avec quatre personnes en cause, et trafic d'armes, avec une personne en cause. S'agissant d'une suspicion d'infractions, c'est le parquet qui ouvre l'information judiciaire et mène l'enquête", a indiqué vendredi après-midi la porte-parole à Belga.