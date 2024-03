Tirs vers des Hells Angels à Flénu : pas de tentative d'assassinat

Le tribunal n'a pas retenu la tentative d'assassinat et a requalifié les faits en menaces par gestes. Il n'a pas non plus retenu l'association de malfaiteurs.

Le 16 juin 2020, trois membres des Vakeso Drom ont débarqué à Flénu pour exfiltrer l'un des leurs qui était menacé par deux Hells Angels pour une question de territoire.