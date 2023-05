Tous les résidents du home incendié de Beloeil seront relogés mercredi soir

Tous les résidents du home de Beloeil dont un incendie a détruit mercredi matin une des deux ailes seront relogés dès mercredi soir, a assuré la commune dans l'après-midi. Les 54 résidents et le personnel sont sains et saufs.

C'est une défectuosité dans un tableau électrique situé sous la toiture du home "Les Bruyères" de Grandglise (Beloeil) qui serait à l'origine de l'incendie. "Ce sont des ouvriers qui travaillaient dans le grenier de l'aile gauche qui ont repéré un déclenchement au niveau d'un tableau électrique. Celui-ci était déjà en feu. Immédiatement, les ouvriers ont lancé l'alerte et l'alarme a permis d'évacuer tous les résidents, au nombre de 54 femmes et hommes," indiquait vers 15h00 Michel Dubois, 1er échevin et bourgmestre faisant fonction en l'absence du maïeur, Luc Vansaingèle, en vacances.

Les résidents ont rapidement été évacués et regroupés dans la proche salle de gymnastique de Stambruges. Sur place, certains ont pu recevoir des soins légers. Après l'incendie, il n'était plus possible que les résidents réintègrent leurs logements.