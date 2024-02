Transfert d'Abdeslam en France: "violation d'une décision de justice", disent les avocats

Les conseils de Salah Abdeslam ont réagi, dimanche soir, dans la foulée du bâtonnier de l'Ordre francophone du barreau de Bruxelles et de l'Association syndicale des magistrats (ASM), au transfert furtif de leur client, mercredi soir, de la Belgique vers la France. Le bâtonnier décrivait une décision "indigne de l'État de droit", Mes Paci, Bouchat et Sax clament leur colère face à une "mascarade", menée par des "bandits", qui "violent une décision de justice".

"Les ministres de la Justice belges et français, avec le concours du parquet fédéral et du parquet général français, se sont concertés pour organiser la violation d'une décision de justice, alors qu'il existait des voies de recours pendantes permettant, éventuellement, de réformer cette décision [celle d'accorder provisoirement que Salah Abdeslam soit détenu en Belgique]", ont expliqué Delphine Paci, Michel Bouchat et Harold Sax, les conseils de Salah Abdeslam, dans un communiqué dimanche soir.

"Les ministres et les procureurs qui ont participé à cette mascarade portent sur eux une lourde responsabilité, celle d'avoir agi comme des bandits en ayant recours à la force pour s'affranchir des règles qui s'imposaient à eux. Ils portent aussi la responsabilité d'avoir fragilisé, plus encore, les règles de l'État de droit. En agissant comme ils l'ont fait, ils contribuent à jeter le discrédit sur une institution qui viendra, demain, au nom du respect des lois, réclamer des condamnations", ont-ils analysé.