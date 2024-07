Treize suspects arrêtés lors d'une opération menée dans cinq pays européens

Des enquêtes, initiées en 2021 par les autorités italiennes, ont révélé que l'organisation criminelle se livrait au trafic de cannabis et de cocaïne dans plusieurs pays de l'Union européenne et en dehors de l'UE. Afin de s'assurer qu'elle ne puisse pas se soustraire à la justice, les autorités italiennes ont recouru aux services d'Eurojust pour faciliter les enquêtes dans les autres pays et effectuer des perquisitions et des saisies.

Des actions menées mardi en Belgique - par le parquet et la Police judiciaire fédérale de Mons -, en Italie, en Allemagne et en Ukraine, avec le soutien d'Eurojust et d'Europol, ont conduit à l'arrestation de 13 suspects. Lors des perquisitions, plusieurs appareils électroniques, de la drogue et de l'argent ont été trouvés.

Le trafic de stupéfiants reste l'une des plus grandes menaces pour la sécurité en Europe, rappelle Eurojust dans son communiqué. Un rapport d'Europol souligne que 50% des réseaux criminels les plus menaçants actifs dans l'UE sont impliqués dans le trafic de drogue, et que 50% des homicides commis sur le Vieux Continent sont directement liés au trafic de drogue.