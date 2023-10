Trente mois de prison avec sursis probatoire pour un viol commis à Louvain-la-Neuve

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi un ressortissant français né en 1976 à une peine de trente mois de prison assortie d'un sursis probatoire de trois ans, et l'a privé pour cinq ans de ses droits civils et politiques. L'homme était poursuivi pour le viol d'une de ses collègues, travaillant avec lui en tant qu'étudiante, dans une brasserie de Louvain-la-Neuve en 2019.

Après avoir commis plusieurs gestes qualifiés d'attentat à la pudeur envers cette jeune collègue qui lui avait fait savoir qu'elle n'acceptait pas ce type de comportement, tous deux s'étaient retrouvés dans la chambre froide de l'établissement, en juillet 2019. Le prévenu a alors coincé la jeune fille dans ce local étroit, s'est livré à des attouchements et l'a forcée à lui faire une fellation.

Le jugement rendu mercredi relève le caractère évolutif des explications du prévenu, et évoque des déclarations "changeantes, mensongères et contradictoires". La sanction infligée prend aussi compte de l'ancienneté des faits et leur caractère isolé.

Les 30 mois de prison dont écope le prévenu sont assortis d'un sursis probatoire, lui imposant notamment de se prêter à un suivi psychologique.