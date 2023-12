Trente mois de prison ferme pour des coups et blessures infligés à son ex-compagne

La 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi une peine de 30 mois de prison ferme contre un prévenu poursuivi pour une scène de coups et blessures à l'aide d'une canette et des menaces verbales sur son ex-compagne. L'homme avait admis avoir craché au visage de la victime et avoir déversé une canette sur la tête de cette dernière. Le ministère public avait requis une peine de quatre ans de prison.