Trente mois de prison pour des escroqueries aux pralines qui ont fait plus de 40 victimes

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Sofian L., un habitant de Montignies-sur-Sambre né en 2001, à trente mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 1.600 euros. La confiscation d'un montant de 35.000 euros est également prononcée à sa charge. L'homme était poursuivi, aux côtés de six complices, pour des escroqueries ciblant les personnes âgées, via des ventes de pralines par de soi-disant scouts.