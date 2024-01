Trente mois de prison pour des violences sur sa compagne enceinte à Anhée

Le tribunal correctionnel de Dinant a prononcé mercredi 30 mois de prison ferme à l'encontre d'un homme né en 1995 poursuivi pour des violences sur sa compagne enceinte, en février et mai 2021, à Anhée.

La première scène a eu lieu dans une voiture. Le prévenu frappé sa compagne au visage avec son coude et l'a ensuite saisie par la bouche. Seule l'intervention d'un témoin a permis à la victime de prendre la fuite.

La seconde scène a eu lieu au domicile du couple. Le prévenu a lancé une brique dans la porte de la véranda et l'objet a terminé sa course en frappant la jambe de sa compagne. L'homme a également frappé cette dernière au visage et lui a jeté une tringle à vêtements. Il a finalement brisé une baie vitrée avec son poing. "J'étais un gros consommateur de cocaïne. J'étais en descente de drogue ce jour-là, j'ai pété un plomb", s'est-il justifié.