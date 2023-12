Trente mois de prison pour plusieurs faits de violence

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi matin Rodrigue D. à 30 mois de prison avec un sursis probatoire de cinq ans pour plusieurs préventions de violence : coups et blessures sur sa compagne, menaces avec un pistolet d'alarme, coups et blessures volontaires et détention de cocaïne. L'homme avait reconnu l'ensemble des faits à l'exception du vol avec violence finalement requalifié en coups et blessures volontaires. Le ministère public avait requis une peine de 36 mois de prison contre le prévenu.