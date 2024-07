Trente mois de prison requis pour des violences ayant entrainé la perte d'un fœtus

La victime et le prévenu étaient tous deux mariés à d'autres personnes et entretenaient une relation extra conjugale. La femme est tombée enceinte et le couple s'est installé ensemble. La situation a alors rapidement dégénéré en une relation dans laquelle la violence physique était régulière.

Le 5 octobre 2023, le prévenu S.B. a passé sa compagne à tabac en utilisant notamment un pied de table et en lui cognant la tête contre le mur. "Je sais où te trouver si je dois aller en prison pour ça", l'a-t-il également menacée. La victime est finalement parvenue à s'enfuir.