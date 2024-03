Trente mois de prison requis pour une tentative d'homicide involontaire

Les faits se sont déroulés à La Calamine, le 23 août 2019. Le prévenu, né en 1984, a indiqué qu'il avait reçu des coups de deux individus. Il a également raconté qu'après avoir repris connaissance, il n'avait "qu'une idée en tête : prendre la fuite et pouvoir échapper à ses agresseurs". Sous l'influence de l'alcool et de la drogue, il a repris le volant de son véhicule. "Dans la panique, je suis monté sur le trottoir pour pouvoir prendre la fuite".

Le parquet a requis une peine de 30 mois de prison et 800 euros d'amende pour ces faits. Il a également réclamé une amende de 1.600 euros et une déchéance du droit de conduire de deux mois pour la conduite sous influence.

La prévention d'homicide involontaire a été contestée par le prévenu qui estime n'avoir jamais voulu tuer personne mais "seulement prendre la fuite". "C'est moi la victime. Ils m'ont agressé, j''ai reçu des coups. Ils ont été acquittés et moi je me retrouve devant le tribunal et je risque une peine de prison", s'est-il agacé lors de l'audience.

La défense, elle, a réclamé l'acquittement ainsi qu'une peine de travail si la prévention venait à être requalifiée en coups et blessures.