Trente mois et quatre ans de prison requis contre deux dealers de cocaïne

Le ministère public a requis lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines respectives de 30 mois et 4 ans de prison contre deux hommes poursuivis pour détention et vente de cocaïne en association durant plusieurs mois. Le duo reconnaît avoir vendu de la drogue, mais pas durant la période infractionnelle retenue par le ministère public.

Le 17 novembre dernier, les deux prévenus ont été interpellés après avoir vendu de la cocaïne à deux clients. Une perquisition menée au point de chute de l'un des prévenus a permis de découvrir 778 grammes de cocaïne, ainsi que plus de 3.000 euros. Le premier prévenu est en aveu d'avoir débuté la vente "pour manger et pour vivre." Son acolyte confirme n'avoir vendu "qu'à une ou deux reprises." Le duo conteste, par contre, la circonstance aggravante d'association.

La peine la plus lourde a été demandée à l'encontre du second prévenu, en état de récidive et condamné en septembre 2021 à 15 mois de prison pour des faits similaires. "Même si la structure mise en place n'est pas clairement établie, ils ont des clients en commun et le lieu d'activité l'est également", a insisté le substitut Henry sur la circonstance d'association.

Me Cigna et Me Druart, à la défense, ont plaidé un sursis et la plus grande clémence du tribunal.

Jugement attendu pour le 3 avril prochain.