Trente-sept mois de prison pour avoir frappé un chauffeur de bus

Un homme de 37 ans, originaire de Dixmude en Flandre occidentale, a été condamné par défaut à 37 mois de prison effectifs par le tribunal correctionnel de Bruges pour coups et blessures volontaires et rébellion. Jens B. a brisé l'orbite d'un chauffeur de bus et a ensuite attaqué la police. Le ministère public avait requis deux ans de prison.