Trois ans avec sursis partiel pour un braquage dans un magasin de nuit de Beauvechain

Devant le tribunal correctionnel, le prévenu ne niait pas les faits, qu'il a commis à visage découvert et en utilisant sa propre voiture. Il les a justifiés par sa consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, qui aurait débuté suite à des difficultés personnelles. "Si on retire la drogue de l'équation, je ne pose aucun problème. Quand je suis sorti de prison en 2021, je voulais absolument travailler et j'ai pensé que je pourrais m'en sortir sans cure, parce que j'avais un métier qui me plaisait. Je n'avais pas réalisé que j'étais quelqu'un de fragile", avait-il commenté devant le tribunal.

Le braquage qui a eu lieu le 13 novembre 2023 avait été filmé et le suspect avait été identifié rapidement par les enquêteurs. Le quadragénaire s'était rendu deux jours plus tard. Il avait précisé alors qu'il avait eu besoin d'argent pour acheter de la drogue, et qu'il avait dépensé 400 euros en cocaïne après les faits. Il était à cette époque sous condition probatoire suite à un jugement précédent, qui l'avait condamné à 30 mois de prison avec un sursis de cinq ans.