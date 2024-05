Trois ans avec sursis pour une tentative de meurtre à Couvin

Une première altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime, au sein du domicile de cette dernière. Une seconde scène a eu lieu un peu plus loin. Le prévenu, rattrapé par la victime, affirmait que celle-ci s'était blessée avec un objet qu'elle tenait dans une main. La victime assurait quant à elle avoir reçu un coup de couteau, ce que confirment également ses enfants.

"Lorsque les urgentistes sont arrivés sur place, la victime se trouvait au sol et ne savait plus parler. Elle présentait une plaie au niveau du sternum. Il y avait suspicion d'un pneumothorax et perforation d'un poumon", expliquait le parquet de Namur. Un médecin légiste a confirmé que la blessure avait bien été causée par une arme blanche.