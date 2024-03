Trois ans de prison avec sursis pour le viol de sa nièce de six ans

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mardi M.C., un jeune homme originaire d'Oostkamp, à trois ans de prison avec sursis pour avoir violé sa nièce de six ans et pour possession d'images de violences sexuelles sur enfants. Le parquet avait réclamé une peine de deux ans avec sursis.

Des images de violences sexuelles sur enfants ont en outre été trouvées sur le téléphone de M.C. lors d'une perquisition. Celui-ci a également reconnu avoir reçu des photos de jeunes filles mineures nues via Snapchat et avoir partagé des images similaires avec d'autres hommes sur une application de chat vidéo.

Les faits se sont déroulés le 19 août 2022, lorsque le père de la victime et sa famille ont rendu visite à la famille de son frère à Oostkamp. Ce jour-là, l'enfant et son oncle, alors âgé de 18 ans, se sont retrouvés seuls dans la chambre du prévenu. Ce dernier a alors violé sa nièce.

Lors de son interrogatoire, M.C. n'a pas contesté les faits, justifiant son acte par une envie de découvrir les sensations que cela lui procurerait. L'individu suivait déjà au moment des faits une thérapie pour soigner son comportement sexuel, ce qui, d'après l'expertise psychiatrique, indique un faible risque de récidive.

Le tribunal a finalement condamné le prévenu à trois ans de prison avec sursis assortis de conditions. M.C. devra notamment poursuivre sa thérapie et verser plus de 6.000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles.