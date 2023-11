Trois ans de prison avec sursis probatoire pour le viol de son beau-fils de 15 ans

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi une habitante de l'ouest de la province, née en 1987, à trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire lui imposant notamment un suivi médicopsychologique régulier. Elle était poursuivie pour viol et incitation à la débauche d'un mineur d'âge. Les faits avaient été commis en 2022 et la victime était son beau-fils âgé de 15 ans. Le jugement rendu jeudi prive aussi la prévenue de ses droits civils et politiques pour cinq ans.

À l'époque des faits, la prévenue vivait avec le père de l'adolescent et l'affaire a été révélée lorsque la petite amie de celui-ci s'est aperçue que la trentenaire lui envoyait sur son GSM des photos suggestives. Le jeune homme a avoué qu'il avait eu des relations sexuelles avec la compagne de son père, et qu'il ne savait plus comment gérer cette situation.

À l'audience, la prévenue n'a pas contesté les préventions, disant regretter de ne pas avoir eu un rôle d'adulte en disant clairement non à l'adolescent. Celle-ci a sous-entendu que c'était lui qui s'était montré entreprenant. "Non, il n'était pas en demande mais il n'osait pas dire non. La question, de toute façon, ne se pose pas: il était mineur de moins de 16 ans, et ne pouvait pas consentir", a rétorqué le ministère public en requérant une peine de six ans de prison ferme.