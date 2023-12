Trois ans de prison et 312.000 euros d'amende pour l'escroc Stéphane Coszack

Le prévenu était poursuivi pour diverses préventions: problèmes de rémunération, absence de règlement de travail et d'une assurance Loi, problème de rémunération de pécules de vacances, etc. Le 19 novembre 2019, au sein de la société Hercos Group place de la Digue à Charleroi, un contrôle a eu lieu pour vérifier les conditions de travail et la rémunération des employés. "Le prévenu était présent lors de cette visite surprise. Il a directement reconnu être en retard pour certains salaires de septembre et d'octobre et s'est engagé à régulariser la situation pour le 22 novembre et à remettre les documents manquants le 16 décembre. Convoqué pour audition à cette date, il ne s'est pas présenté", avait indiqué l'auditeur du travail.

Plusieurs travailleurs ont par la suite déposé plainte pour salaire impayé. Un second établissement géré par Stéphane Coszack est concerné par le second dossier, pour des cotisations sociales impayées pour plus de 5.300 euros, ainsi que pour l'absence d'assurance Loi et la présence sur place d'une dizaine de travailleurs non déclarés.