Trois ans de prison pour des attouchements commis sur deux mineures d'âge

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi un prévenu âgé de 45 ans à 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Ce dernier, acquitté au bénéfice du doute des faits de voyeurisme, contestait l'ensemble des préventions à sa charge : attouchements et voyeurisme sur sa belle-fille ainsi qu'une amie de cette dernière et détention de fichiers montrant des abus sexuels commis sur des mineurs d'âge. Le ministère public avait requis une peine de six ans de prison contre le quadragénaire.