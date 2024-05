Trois ans de prison pour des coups et blessures et le harcèlement de son ex-compagne

Un habitant de Sprimont né en 1976 été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine de 3 ans ferme. Il a été reconnu coupable de coups et blessures sur son ex-compagne mais aussi de harcèlement sur cette dernière et son nouveau compagnon.

Un an plus tard, le 15 février 2024, le prévenu s'est rendu au domicile de la dame qui était devenue son ex-compagne. Elle n'était pas présente mais la mère de cette dernière logeait sur place. Le quadragénaire a alors défoncé la porte d'entrée avant de menacer la dame qui a fini par se rendre, avec le prévenu, au domicile du nouveau compagnon de sa fille, avec lequel elle se trouvait.

Les premiers faits ont été commis durant la nuit du 27 au 28 février 2023 à Welkenraedt. Il s'était rendu au domicile de celle qui était encore sa compagne et une dispute avait éclaté. Le prévenu qui avait défoncé la porte de sa chambre lui avait alors porté des coups.

C'est avec un morceau de tronc d'arbre qu'il a brisé une vitre et commis des dégradations. En plus de ses faits, le prévenu a copieusement insulté plusieurs agents de police avant d'entrer en rébellion et de dégrader un véhicule policier.

Alors que la défense plaidait en faveur d'un sursis probatoire, le tribunal l'a condamné à 3 ans de prison ferme.