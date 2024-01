Trois ans de prison pour une tentative de meurtre disqualifiée en coups et blessures

La sixième chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de trois ans de prison avec un sursis simple de cinq ans contre Abdelkader B. Ce dernier, âgé de 31 ans, était poursuivi pour une scène de coups et blessures et une tentative de meurtre sur un homme à Charleroi. La tentative de meurtre a été disqualifiée en coups et blessures volontaires. Le prévenu avait admis avoir échangé des coups avec la victime lors d'une première rixe, mais contestait avoir eu une intention d'homicide. Le parquet avait requis une peine de six ans de prison contre Abdelkader B.

Le 13 avril dernier, non loin de la rue du Commerce à Charleroi, une première scène de violence a éclaté entre Abdelkader B. et la victime. Le prévenu a confirmé avoir échangé des coups de poing avec l'autre protagoniste. Abdelkader B. a évoqué "le pur hasard" quand il a recroisé la route de la victime, quelques instants après cette première bagarre. "Nous nous sommes encore bagarrés quand je rentrais chez moi. Il avait un coup de poing américain et une bombe lacrymogène. Moi j'avais une paire de ciseaux servant à couper les ongles et je l'ai touché à l'arrière de la cuisse", a-t-il expliqué

Selon le substitut Bury, Abdelkader B. avait bien tenté de tuer la victime. Une peine de six ans de prison était requise contre le prévenu. À la défense, Me Puccini avait plaidé une requalification de la tentative de meurtre en coups et blessures simples et un sursis à titre de sanction.