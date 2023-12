Trois ans de prison requis pour avoir administré du Tramadol à son bébé de quatre semaines

Le 11 mai 2019, les urgences pédiatriques accueillent un petit garçon âgé de quatre semaines dans un état de santé inquiétant. "Il ne se réveille pas, est comateux et souffre de convulsions. Inquiète de ne pas avoir vu son fils se réveiller pendant sa nuit et ne pas avoir mangé depuis plusieurs heures, la maman a décidé de se rendre à l'hôpital", a détaillé le substitut Vervaeren. Après plusieurs examens, une dose de Tramadol six fois supérieure à la dose recommandée chez un adulte est découverte dans l'organisme de l'enfant.

Le comportement du père de l'enfant est pointé par le médecin urgentiste de l'hôpital. Le prévenu a admis avoir déposé trois gouttes du produit sur la tétine de son enfant afin de le soulager de ses coliques. "Ça me calmait quand j'en prenais, alors je pensais que ça allait aussi le calmer. Je savais que c'était un médicament plus fort et qu'il me rendait stone quand je le prenais."