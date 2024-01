Trois ans requis contre un jeune de 19 ans auteur d'une tentative de viol

C'est en repoussant son agresseur et en le déséquilibrant que la jeune femme était parvenue à prendre la fuite et à alerter la police. L'individu avait ensuite été repéré sur des caméras de surveillance alors qu'il tenait un tesson de bouteille.

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés le 19 octobre 2023 dans le Carré, le centre festif de Liège. Une jeune dame qui avait consommé un peu trop d'alcool était sortie prendre l'air lorsqu'elle avait été accostée par le prévenu, lui aussi sous l'influence d'alcool. La jeune femme avait décliné la proposition du prévenu, mais celui-ci avait insisté, l'avait plaquée contre une façade et lui avait imposé des gestes déplacés.

Poursuivi pour tentative de viol et atteinte à l'intégrité sexuelle, le prévenu a soutenu ne plus se souvenir de la scène. Le parquet a requis contre lui une peine de 3 ans de prison en tenant compte d'un risque de récidive. La défense a contesté la tentative de viol et a sollicité la clémence du tribunal.

Le jugement sera prononcé le 21 février.