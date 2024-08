Trois ans requis pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée à Andenne

Trois ans de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme né en 2000 poursuivi pour des faits d'entrave méchante à la circulation, rébellion armée et de multiples infractions de roulage, commis le 30 juin 2024 à Andenne.

Le prévenu a dans un premier temps été impliqué dans un accident de la route avec un autre véhicule. "Au lieu de s'arrêter, il a repris la route. Un véhicule de police a voulu le contrôler un peu plus loin. Il a alors pris la fuite, mettant les autres usagers en danger. Il a emprunté des sens uniques, brûlé des carrefours et, surtout, percuté volontairement le véhicule de police à trois reprises", explique le parquet de Namur. Les deux policiers qui se trouvaient dans le véhicule ont subi deux jours d'incapacité de travail chacun.

Selon la prise de sang réalisée, le jeune homme se trouvait sous l'influence de cocaïne, amphétamine, morphine et MDMA. "J'avais pris de la cocaïne et une pilule d'ecstasy", a reconnu l'intéressé lors de l'audience. "Je m'étais séparé de ma compagne la semaine des faits. Je n'avais plus consommé de drogue depuis quatre ans. J'ai fait le con."