Trois bars LGBTQIA+ cambriolés dimanche à Ixelles et à Bruxelles

"Deux bars LGBTQIA+ ont été saccagés et cambriolés hier, dont le seul bar lesbien bruxellois", a tweeté lundi Rajae Maouane. "Ces lieux sont parmi les rares lieux de Bruxelles où les LGBTQIA+ se sentent en sécurité. C'est le symbole que ces lieux incarnent qui a été attaqué hier. Solidarité et soutien total", a-t-elle ajouté.

Du côté de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, le porte-parole a indiqué que le bar "The Crazy Circle" à Ixelles a été cambriolé dimanche matin, tandis que le bar "The Agenda" au Plattesteen à Bruxelles et que le "Stammbar", situé à deux pas, dans la rue du Marché au Charbon, ont été cambriolés dimanche en fin d'après-midi.