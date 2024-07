Trois et cinq ans de prison requis contre la mère et le beau-père d'un enfant maltraité

La substitute du procureur du roi de Charleroi a requis jeudi matin 3 ans et au minimum 5 ans d'emprisonnement à l'encontre respectivement de la mère et du beau-père d'un jeune garçon de 10 ans retrouvé en janvier dernier enfermé dans une pièce étroite et sans lumière d'une maison de Marcinelle.