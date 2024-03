Trois et six ans de prison requis pour des viols sur un mineur

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur des peines de trois et six ans de prison à l'encontre de deux prévenus en aveux de viols sur un mineur de moins de 16 ans.

Le ministère public a réclamé une peine de six ans d'emprisonnement à l'encontre du parrain de la victime. Entre 2022 et 2023, le prévenu a envoyé des images et vidéos sexuellement explicites à son filleul, lui demandant de faire pareil. Il a ensuite commis des attentats à la pudeur sur le mineur, et l'a violé.

Le second prévenu, qui souffre d'un retard mental, a assisté et participé aux agressions sexuelles.