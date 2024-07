Trois inculpés parmi les sept personnes interpellées dans une enquête pour terrorisme

Trois personnes parmi les sept interpellées jeudi dans le cadre d'une enquête pour terrorisme ont été inculpées vendredi pour participation aux activités d'un groupe terroriste et préparation d'un attentat terroriste. Le parquet fédéral a confirmé vendredi la délivrance d'un mandat d'arrêt à leur encontre et leur passage mercredi devant la chambre du conseil d'Anvers, qui décidera de leur maintien ou non en détention préventive.