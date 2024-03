Trois mineurs et un adulte interpellés dans le cadre d'une opération antiterroriste

Trois personnes mineures et un adulte ont été appréhendés lors de quatre perquisitions menées dimanche matin à Bruxelles, Ninove, Charleroi et Liège. Les quatre suspects étaient entrés en contact les uns avec les autres via une messagerie et auraient élaboré des plans en vue de commettre un attentat. Aucune arme ou explosif n'a cependant été trouvé lors des perquisitions.

Il s'agit de trois mineurs originaires de Ninove, Bruxelles et Charleroi et d'un adulte liégeois. Les trois mineurs seront mis à la disposition du parquet de la jeunesse de leur lieu de résidence, l'adulte sera mis à la disposition du juge d'instruction de Bruxelles.