Trois mois avec sursis à l'encontre d'un policier imprudent lors d'une course-poursuite

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi un policier wavrien, né en 1972, à trois mois d'emprisonnement et à une amende de 400 euros, le tout assorti d'un sursis durant trois ans. Le policier était poursuivi pour avoir causé la mort, sans intention de la donner et par défaut de prévoyance ou de précaution, d'un jeune de 22 ans. Les faits s'étaient produits le 7 juin 2019 à Wavre, lors d'une course-poursuite qui s'est tragiquement terminée. La victime, qui s'enfuyait à pied dans une prairie, avait glissé et avait été écrasée par le combi de police.