Trois mois de prison pour un dealer, auteur présumé d'un meurtre à Saint-Vith

Cinq jeunes ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel d'Eupen à des peines allant de deux ans de prison avec sursis probatoire à plus 100 heures de travaux d'intérêt général. Ils devaient répondre d'une série d'extorsions, de menaces et encore d'agressions physiques qui s'étaient produites à Saint-Vith, entre juillet 2022 et mars 2023. L'un des prévenus, également auteur présumé d'un meurtre, écope de trois mois de prison ferme.