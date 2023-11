Trois mois de prison pour un homme condamné pour assassinat qui avait utilisé un faux nom

Le tribunal correctionnel de Malines a prononcé mardi une condamnation à trois mois de prison et 1.600 euros d'amende à l'encontre d'un homme ayant fait usage d'une fausse identité. Le prévenu avait donné un faux nom aux policiers, car il purgeait une peine de prison pour assassinat en Albanie.

La voiture de l'homme avait été signalée pour une implication potentielle dans des vols. La police a donc décidé de procéder au contrôle des deux occupants du véhicule et à la fouille de ce dernier. Des gants et un sac contenant 36.500 euros en espèces ont notamment été découverts dans la voiture. Une correspondance est également apparue entre les empreintes digitales du conducteur et celles attribuées à deux alias utilisés dans d'autres affaires.

L'enquête a révélé que le prévenu faisait l'objet d'un signalement international après avoir pris la fuite pendant une autorisation de sortie qui lui avait été accordée alors qu'il purgeait une peine de 25 ans de prison en Albanie pour assassinat. Contrairement à la Belgique, l'évasion est condamnable en Albanie, l'homme a donc écopé d'une peine d'un an et six mois de prison supplémentaire pour sa fuite internationale.